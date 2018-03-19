Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента, состоявшихся в России 18 марта. Как следует из текста телеграммы, который в понедельник распространила пресс-служба немецкого лидера, Меркель надеется на налаживание конструктивного сотрудничества с Москвой.

Канцлер ФРГ поздравила "от всего сердца" и выразила мнение, что "сегодня как никогда важно продолжать диалог и отношения между двумя странами". "С учетом этого нам следует прилагать усилия для конструктивной работы над важными двусторонними и международными проблемами, поиска необходимых решений", - отмечается в тексте телеграммы.

Глава кабинета министров ФРГ, которая в середине марта была переизбрана на четвертый подряд срок на этой должности, пожелала российскому коллеге "успеха в решении стоящих перед ним задач".