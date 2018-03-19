МИД РФ осудил репрессивную политику Украины в отношении СМИ

Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ в связи с выдворением с Украины журналиста телеканала "Россия 24" Натальи Гончаровой, говорится в комментарии МИД РФ.

"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом дипломат отметила, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. В этой связи Москва требует аналогичного отношения к российским журналистам.

Служба безопасности Украины заявила о высылке корреспондента телеканала "Россия 24" Натальи Гончаровой с трехлетним запретом на въезд. Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка "провокационных материалов", искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету, отмечает в МИД РФ.