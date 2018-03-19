Mitsubishi объявила цены на компактный кроссовер Eclipse Cross

Компания Mitsubishi объявила цены на новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross для российского рынка. Цена модели варьируется от 1 399 000 до 2 159 990 рублей.

Стильный SUV предложат россиянам в пяти исполнениях. На нашем рынке новый кроссовер будет доступен только с бензиновым турбомотором 1,5 литра, но при этом двигатель дефорсирован со 163 до 150 л.с. Мотор адаптирован под бензин АИ-92. Силовой агрегат может сочетаться с шестиступенчатой "механикой" и восьмиступенчатым вариатором.

Модель предложили как с полным, так и с передним приводом. Полноприводная версия оснащается передним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой и системой распределения тяги между задними колесами Active Yaw Control (AYC).

Уже в базовом исполнении кроссовер располагает противотуманными фарами, 18-дюймовыми колесными дисками, датчиком давления в шинах, аудиосистемой с четырьмя динамиками, климат-контролем и обогревом передних кресел. Старшим комплектациям положены панорамная крыша, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема Rockford Forsgate, а также обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.

Габаритная длина кроссовера составляет 4405 мм, ширина - 1805 мм, а высота - 1685 мм. Дорожный просвет равен 183 мм. В Россию будут поставляться автомобили японского производства, выпущенные на предприятии в Оказаки.

Eclipse Cross расширит модельный ряд кроссоверов компании в России, который состоит из моделей ASX и Outlander.

Отметим, что российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 2 902 автомобиля - почти вдвое больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 года в России продано 5 005 автомобилей Mitsubishi - это на 96,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.