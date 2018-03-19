Выборы президента России прошли без нарушений. Такое мнение выразил глава миссии наблюдателей от КНР, бывший посол Китая в РФ Чжан Дэгуан.

"В день выборов мы посетили семь избирательных участков Москвы, следили за ходом голосования - от выдачи бюллетеней до подсчета голосов. Мы считаем, что президентские выборы в РФ прошли вполне легитимно, демократично, прозрачно и справедливо. Избирательный процесс тоже прошел очень успешно, не было никаких нарушений", - заявил Чжан Дэгуан. По его мнению, этому способствовало применение новых технологий. "За каждым уголком избирательных участков велось наблюдение, происходящее не только записывалось, но и транслировалось онлайн в специальные центры", - рассказал он. Среди других новинок, по сравнению с предыдущими выборами, он отметил автоматический подсчет бюллетеней.

Обратил Чжан Дэгуан внимание и на активную политическую позицию молодежи. "Первыми на участки пришли пожилые люди. До 10 утра было мало молодежи, видимо, спали еще. Но затем ее становилось все больше. Очень энергичные, веселые люди принимали участие в организованных спортивных программах. Они произвели на меня глубокое впечатление", - признался Чжан Дэгуан. "Было много молодежи и в общественном штабе по наблюдению за выборами. Молодые люди сидели за компьютерами, наблюдая в режиме реального времени за происходящим, восхищен их профессионализмом, вот только пили много кофе, чтобы не задремать", - отметил глава китайской миссии наблюдателей.

По его мнению, недавние антироссийские выступления на Западе привели к противоположному, чем там рассчитывали, эффекту. Большинство россиян поддержали действующего президента, и "Владимир Путин одержал убедительную победу". Количество отданных за него голосов, по словам Чжана Дэгуана, побило рекорд и стало максимальным за всю историю современной России.