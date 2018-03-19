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19.03.2018 04:16
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина, лидирующего на выборах президента России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина

"Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с переизбранием на должность президента России", - сообщило агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпин, "российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне". Они стали "примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", отметил китайский лидер.
Результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

Си Цзиньпин выразил готовность Пекина прилагать усилия и совместно с Московой постоянно работать над повышением уровня развития российско-китайских отношений, оказанием помощи в развитии друг друга и содействовать международному и региональному миру и стабильности.

Путин лидирует на выборах президента РФ, набирая 76,6 процента голосов избирателей по итогам обработки 97 процентов бюллетеней. По данным ЦИК, он получил поддержку 52,6 миллиона избирателей. Это рекорд в истории постсоветской России.

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