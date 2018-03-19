Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина, лидирующего на выборах президента России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

"Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с переизбранием на должность президента России", - сообщило агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпин, "российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне". Они стали "примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил готовность Пекина прилагать усилия и совместно с Московой постоянно работать над повышением уровня развития российско-китайских отношений, оказанием помощи в развитии друг друга и содействовать международному и региональному миру и стабильности.

Путин лидирует на выборах президента РФ, набирая 76,6 процента голосов избирателей по итогам обработки 97 процентов бюллетеней. По данным ЦИК, он получил поддержку 52,6 миллиона избирателей. Это рекорд в истории постсоветской России.