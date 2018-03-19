Николай Булаев: Владимир Путин набрал рекордное количество голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным результатом для избирательных кампаний последних лет. Такое мнение высказал сегодня зампред ЦИК Николай Булаев в ходе оглашения предварительных результатов голосования на выборах главы государства 18 марта.

"Что касается кандидата-победителя, Владимира Владимировича Путина, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента Российской Федерации", - сказал он.

Согласно данным, введенным в систему ГАС "Выборы" из 99,84 процентов протоколов, Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) 5,66 процентов, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента. Явка составила 67,47 процента избирателей.