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19.03.2018 11:40
Рубрика: Власть

Николай Булаев: Владимир Путин набрал рекордное количество голосов

Текст: Галина Мисливская

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным результатом для избирательных кампаний последних лет. Такое мнение высказал сегодня зампред ЦИК Николай Булаев в ходе оглашения предварительных результатов голосования на выборах главы государства 18 марта.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Что касается кандидата-победителя, Владимира Владимировича Путина, за него проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 человек. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента Российской Федерации", - сказал он.

Согласно данным, введенным в систему ГАС "Выборы" из 99,84 процентов протоколов, Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) 5,66 процентов, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента. Явка составила 67,47 процента избирателей.

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