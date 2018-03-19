Операторы сделали бесплатным доступ к музыке "ВКонтакте"

Оператор связи "Мегафон" вскоре после закрытия виртуального оператора VK Mobile добавил в один из тарифов бесплатную подписку на приложение Boom для прослушивания музыки из "ВКонтакте" и "Одноклассников".

В стоимость тарифа включены все возможности сервиса - прослушивание, сохранение музыки офлайн и так далее, пишет VC.ru. Тарифы вступают в действие 19 марта.

Помимо этого, с 12 марта на тарифах оператора получили бесплатный трафик "Яндекс.Музыка", Apple Music, Zvooq, популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Snapchat и другие.

В свою очередь, оператор "Билайн" намеревается 20 марта представить новые тарифы, которые при подключении опции позволят безлимитно пользоваться "Яндекс.Музыкой", слушать треки из "ВКонтакте" и Zvooq. Кроме того, тарифицироваться не будут трафик "Одноклассников", "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Twitter, сообщают "Рамблер-новости".