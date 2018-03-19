Первый в Белоруссии фестиваль "Клоун-шоу-2018" пройдет в Бобруйске

Бобруйск, славный в минувшем веке наряду с индустриальными проектами и розливом марочных коньяков, намерен завоевать себе национальную славу и международным букетом не менее элитных имен. Ведь искрометная клоунада цирковых артистов - это, считают коверные, как старый коньяк, который от времени только добавляет ароматов неповторимого послевкусия и солнечной теплоты.

Именно в этом поседевшем от столетий городе Беларуси, упомянутом в европейских справочниках еще в 1540 году, пройдет 1 апреля первый в Союзном государстве фестиваль "Клоун-шоу-2018", информирует БЕЛТА со ссылкой на главного режиссера городского Дворца искусств Анатолия Бриченока. Подготовительный период, по его словам, уже принес ожидаемый результат. Интерес к белорусской премьере достаточно большой. Свое участие в фестивале успели подтвердить 12 коллективов.

"Поступило около 30 заявок, в том числе из России, Франции, Германии", - уточнил режиссер.

По его словам, оргкомитет постарался отобрать самых достойных артистов и коллективы. Хедлайнерами первого проекта станет комик-дуэт "ОП-ПА!" из Москвы в составе чревовещательницы (вентролога) Ольги Лифенцевой и мима, клоуна Владимира Кравченко. Дуэт заслужил звание лауреатов международных фестивалей и конкурсов в Америке и Китае. Он становился неоднократно участником телепередач "Кривое зеркало", "Аншлаг", "Смехопанорама" и других телевизионных шоу.

Праздник юмора стартует в крупных торговых центрах города, с тематическими программами клоуны выступят в дошкольных учреждениях, социальном приюте и в детской больнице. А уже во Дворце искусств состоится их презентация и масштабная шоу-программа. Если апрельская театральная реприза вызовет восторг у жителей Бобруйска, то организаторы готовы повторять шоу и дарить улыбку клоунов горожанам и гостям Беларуси ежегодно.

"Надеемся, что фестиваль будет расширять географию участников, а его популярность из года в год будет только расти", - выразил уверенность Бриченок.

Ожидания режиссера не лишены основания, считают в оргкомитете. В городе с населением чуть больше двухсот тысяч человек проводится более пятисот культурных мероприятий. Из наиболее известных здесь называют фестивали народного искусства "Венок дружбы" (международный) и хореографии "У истоков танца" (региональный), а также международный пленэр по керамике "Art-Жыжаль".

Стоит добавить, что всемирный фестиваль клоунов с грандиозным успехом проходит и в Союзном государстве, на Урале, десятый год подряд. Ближе к Новому году на несколько дней в Екатеринбург приезжают самые известные в мире клоуны, гастрольные графики которых расписаны на несколько лет вперед. Собраться всем вместе им помогает австрийский импресарио Конни Пород и ученик Юрия Никулина, директор Екатеринбурского цирка Анатолий Марчевский. Кстати, по мнению ученика Никулина, клоуны - исчезающая профессия. Из 7 миллиардов людей на земле профессионально занимаются клоунадой всего 200 человек.

"За 10 лет фестиваля в Екатеринбурге выступили 120 из них", - с грустью признается Марчевский.

Директор цирка вспоминает, что первый всемирный фестиваль клоунов был посвящен Чарли Чаплину, а второй - Юрию Никулину. В планах сделать фестивали, посвященные солнечному клоуну Олегу Попову и Карандашу.

За десять лет у публики уже появились свои любимчики. Один из них - клоун Хуш-ма-Хуш, представляющий Францию. Знатоки говорят, что на самом деле клоуна зовут Семен Шустер, родом он из Украины. Семен выступал в советском и российском цирке, а потом покорил своими искрометными выступлениями европейцев. Сейчас 45-летний Семен - звезда парижского кабаре "Лидо". Нет сомнений в том, что и апрельский праздник в Беларуси станет еще одной доброй традицией бобруйских театралов.