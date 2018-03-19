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19.03.2018 12:50
Рубрика: Власть

Песков: Лондону предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться

Рано или поздно Великобритании придется либо подкрепить свои обвинения по делу Скрипаля доказательствами, либо извиниться за них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что за голословные обвинения Лондону придется отвечать.
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- Рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать: нужно будет или их чем-то подкрепить - какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения, - цитирует ТАСС слова Пескова. Сложившуюся ситуацию он назвал "совершенно труднообъяснимым, с непонятной мотивацией, безосновательным клеветническим потоком".

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Лондон до сих пор так не предоставил материалы по делу об отравлении Сергея Скрипаля. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Лондон "вернуться в правовое поле" и перейти от бездоказательных обвинений к совместному полноформатному расследованию.

Напомним, в начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия получили отравление в результате воздействия неизвестного вещества, предположительно - нервно-паралитического действия. Они были найдены без сознания в британском городе Солсбери.

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