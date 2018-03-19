Песков рассказал о телефонных поздравлениях Путину от зарубежных лидеров

Среди позвонивших были, в частности: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту”, - сообщили в пресс-службе Кремля. Также затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки.

Продолжают поступать и письменные поздравления от зарубежных лидеров. Среди тех, кто их направил: Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Ильхам Алиев, Серж Саргсян, Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (также звонил Путину поздно вечером после выборов), Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.