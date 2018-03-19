Президент Азербайджана поздравил Путина с рекордом на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. "Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", - говорится в телеграмме на сайте главы государства.

В ней отмечается, что Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. "Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения", - подчеркивается в поздравлении Алиева.

Президент Азербайджана отметил личный вклад Владимира Путина в расширение двусторонних отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

"Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе", - говорится в телеграмме.

Президент Азербайджана пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Владимир Путин получает 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99% бюллетеней. Соответствующие данные обнародовал ЦИК. Это рекорд в истории постсоветской России​​​.