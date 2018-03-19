Президент Германии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. Политик пожелал российскому коллеге "счастливой руки" на период выполнения служебных обязанностей", сообщает телеканал ZDF.

Штайнмайер выразил обеспокоенность возникшими в последнее время между двумя странами недоверием и отчуждением. По его словам, развитие двустороннего сотрудничество является основой для достижения длительного мира в Европе. "Нам следует для этого продолжать диалог в доверительных рамках", - полагает политик.

За поддержание прочных контактов с Россией высказался также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Контакт с российским руководством, нить диалога, которая не прерывается, всегда очень важны", - подчеркнул он.