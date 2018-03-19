Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

"Выражая мои самые искренние поздравления по этому случаю, я уверен, что во время нового срока пребывания Вашего превосходительства на посту президента отношения между двумя странами будут развиваться", - говорится в сообщении, опубликованного на сайте канцелярии президента Ирана.

"Настоящим я выражаю свое удовлетворение в связи с прогрессом в отношениях двух стран в последние годы и заявляю о готовности Исламской Республики Иран максимально активно содействовать укреплению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с Российской Федерацией", - отмечается в поздравлении.

Роухани пожелал здоровья и успеха Путину, счастья и процветания российскому народу.

По последним данным ЦИК, Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента Российской Федерации. При этом явка составила 67,47 процента.

На подведение окончательных официальных результатов голосования у Центризбиркома есть десять дней.