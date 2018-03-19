Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина

Сенатор Алексей Пушков отметил небывалое сплочение граждан России вокруг Владимира Путина. Свое мнение парламентарий высказал в Twitter.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", - написал Пушков в популярном микроблоге.

В воскресенье в России прошли выборы президента России. После обработки 90 процентов протоколов участковых комиссий Путин набирает 76,41 процента голосов. Второй результат показал Павел Грудинин - 12,05 процента. У Владимира Жириновского - 5,85 процента голосов, у Ксении Собчак - 1,59.

Явка составила более 67 процентов.