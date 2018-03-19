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19.03.2018 14:43
Рубрика: Власть

Путин: Главное для нас - это внутренняя повестка дня

Владимир Путин назвал главным решение вопросов внутренней повестки. Это касается экономики страны, сферы здравоохранения, образования, промышленности и других направлений.

Как сообщает ТАСС, он встретился с сопредседателями своего предвыборного штаба.

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- Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан, - перечислил Путин на встрече с ними.

Он отметил, что есть вопросы, которые связаны с обеспечением обороноспособности, безопасности страны, - без них тоже нельзя обойтись, но главное - это внутренняя повестка.

Напомним, накануне в России состоялись выборы президента. По предварительным данным, на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин - он набирает 76,66% голосов после обработки 99,84% протоколов.

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