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19.03.2018 15:09
Рубрика: Власть

Путин рассказал о планах на ближайшие годы

Текст: Кира Латухина
Президент в своей работе в ближайшие годы сосредоточится на внутренних вопросах. Об этом он заявил на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

"Вчера вечером, уже ночью, мы встречались, говорили о прошедшей федеральной кампании", - приветствовал трех сопредседателей в Кремле глава государства. Владимир Путин поблагодарил их за совместную работу и передал "спасибо" и коллегам, которые возглавляли штабы в регионах.

"Это была большая работа, - оценил президент. - Вы сами объехали большое количество регионов, встречались с людьми, говорили с избирателями в общественных приемных и в прямом общении".

Фото: пресс-служба СФ
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"Основное, что беспокоит граждан, то, что составляет основу жизни каждого гражданина - это как раз те отрасли, которые вы представляете: здравоохранение, образование и наука, реальное производство, и, конечно, нужно добавить инфраструктуру в широком смысле слова", - перечислил он.

"Надеюсь, мы и дальше... продолжим совместную работу, - выразил пожелание Путин. - И при обсуждении вопросов развития страны будете принимать сам активное в этом участие и формулировать свою позицию".

"Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан, - заявил президент. - Это то, чему мы прежде всего и главным образом будем уделять внимание".

При этом он добавил, что "есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Без этого тоже не обойтись, но главное для нас - это внутренняя повестка дня", - сказал он.

"Очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей расширенной большой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной и которы мы должны обязательно решить и решим", - заключил Путин.

Опыт, полученный за эти месяцы, Елена Шмелева назвала уникальным.

"Надо эту структуру сохранить", - сказал Александр Румянцев и предложил готовить рекомендации президенту. "Подумаю, как сохранить этот потенциал", - согласился глава государства. "Знайте, что мы всегда с вами", - заверил Сергей Когогин.

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