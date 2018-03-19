Рапота поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России. Текст поздравления опубликован на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович!



Только что завершившиеся выборы продемонстрировали всему миру политическую активность народов России, единство, верность и доверие к Вам - лидеру, который ведет Россию к поступательному росту международного авторитета на мировой политической арене, усилению обороноспособности государства, к дальнейшему неуклонному социальному развитию и повышению благосостояния людей.

Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации, уверен, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества народов России и Беларуси, укреплению Союзного государства и ускорению всех интеграционных процессов.



Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо и процветание России!", - говорится в поздравлении.



Согласно последним данным ЦИК, за Владимира Путина проголосовали более 56 млн человек, или 76,66% избирателей.