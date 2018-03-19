Дорожники предупредили о сужении Ярославского шоссе до 2020 года

В районе подмосковного Пушкино на Ярославском шоссе (с 29-го по 35-й километр трассы М-8 "Холмогоры") начались работы по расширению проезжей части с шести до восьми полос. Это позволит в 2020 году убрать узкое горлышко на этом отрезке федеральной дороги, которое в час пик является причиной многокилометровой пробки.

В 2016 году был открыт новый 10-полосный участок трассы в обход поселка Тарасовка: пропускная способность реконструированного участка возросла более чем в два раза - с 70 до 167 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях. И теперь поток машин с 5 полос в каждом направлении, перестраивается в три, что становиться причиной затруднений на трассе.

Автомобилистам стоит запастись еще большим терпением. На время проведения дорожных работ движение транспорта на участке с 29-го по 35-й километр будет ограничено из-за сужения проезжей части, предупреждают в Центравтомагистрали, которая отвечает за реконструкцию трассы М-8.

Но после реконструкции машины будут пролетать этот участок. Помимо увеличения количества полос предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении со Староярославским шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву.

Для пешеходов наземных переходы на этом отрезке заменят надземные, что сделает проезд по трассе беспрепятственным и повысит безопасность всех участников дорожного движения.

Реконструкция трассы М-8 "Холмогоры" запланирована до 47-го км - пересечения с автодорогой А-107 "Московское малое кольцо". Но когда будут расширять участок с 35 по 47 километр, дорожники не уточнили.