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19.03.2018 15:45
Рубрика: Легковые авто

Москвичи стали чаще покупать новые иномарки

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Skoda Auto Фото: Skoda Auto
Фото: Skoda Auto

В Москве продолжается рост объемов продаж новых автомобилей - за первые два месяца этого года москвичи поставили на учет 30,5 тысячи едва сошедших с конвейера легковушек. Это на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Он напомнил, что в 2017 году в столице также фиксировался рост автопродаж - за год он составил 2,1 процента. А впервые после спада подъем автомобильного рынка в Москве начался в 2016 году, тогда как в целом по стране положительная динамика впервые за последние пять лет была отмечена только в прошлом году.

При этом столичный авторынок отличается от общероссийского и в части самых популярных автомобилей. Если в регионах лидерство на авторынке в прошлом году удерживали машины Lada, то в Москве наиболее популярны были Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia.

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#Volkswagen #Hyundai #Skoda #Kia