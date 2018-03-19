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19.03.2018 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На неделю закроют три станции фиолетовой ветки московского метро

Текст: Светлана Батова

На неделю, с 24 по 30 марта включительно, закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Это необходимо для строительства Кожуховской линии.

Напомним, это уже второе закрытие трех станций фиолетовой ветки. Первое было осенью. Закрытия необходимы для прокладки перегонного тоннеля Кожуховской ветки под действующим перегоном "Выхино"-"Котельники". Осенью также планировалось закрыть станции на неделю, но строители управились чуть быстрее.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, схема движения и компенсационных маршрутов будет похожей: автобусы повезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников". Будет открыто два маршрута КМ1 "Метро "Выхино" - Метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "Метро "Кузьминки" - Метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино". Автобусы будут отходить от остановок чаще, чем раз в минуту. Всего выделят 200 автобусов.

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Кроме того, все областные маршруты, останавливающиеся около закрывающихся станций, продлят до станции метро "Кузьминки".

Также в пресс-службе метрополитена отмечают, что на время закрытия участка фиолетовой линии на станции "Выхино" не будут останавливаться пригородные поезда, чтобы не перегрузить станцию пассажирами. Центральная пригородная пассажирская компания обеспечит бесплатный проезд по разовым билетам в направлении "туда" или "туда-обратно" от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. Пассажиры могут получить такой билет в пригородных кассах указанных станций. Пересесть в метро пассажиры железной дороги могут на станциях Новая (ст. м. "Авиамоторная"), Электрозаводская (ст. м. "Электрозаводская"), Казанский вокзал (ст. м. "Комсомольская"), Фрезер (ст. МЦК "Андроновка").

В дни закрытия на станциях метро "Кузьминки" и "Выхино" будут работать дополнительные сотрудники полиции, службы безопасности, инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, там откроют все кассы, и в утренние и вечерние часы пик будут раздавать бесплатный горячий чай пассажирам.
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Также обращаем внимание водителей, что для того, чтобы компенсационные автобусы не застревали в пробках, на юго-востоке города введут шесть участков временных выделенных полос: на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, улицах Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Обращаем внимание, что на них будет запрещен въезд машин такси.

Также введут ограничения для автомобилей на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский, Рязанский проспекты, с 6-30 до 21-30 ежедневно, съезде и выезде с МКАД на территория рынка Садовой, по улице Хлобыстова от ТПУ Выхино до Рязанского проспекта. На шести улицах ограничат стоянку и остановку.

В метрополитене просят пассажиров с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты.

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