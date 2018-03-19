В метро Москвы появятся плакаты с призывом уступать места беременным

В столичном метро появятся плакаты, призывающие уступить места беременным женщинам.

Их разместят в дополнение к значкам, которые уже несколько недель раздают на стойках "Живое общение". Об этом информирует портал мэра Москвы.

Как сообщил сайту заммэра по транспорту Максим Ликсутов, первую партию значков в 600 штук разобрали за неделю, и заказали дополнительную в 1000 значков. С сегодняшнего дня их начали раздавать снова.

Плакаты, как и значки, также будут напоминать, что о женщинах в положении необходимо заботиться.

Напомним, что уже в течение нескольких лет в поездах метро звучат объявления, призывающие уступать места не только пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, но и беременным женщинам.