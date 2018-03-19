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19.03.2018 00:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье озвучены результаты обработки первых бюллетеней

Текст: Ирина Рыбникова

После обработки 4,5 процента бюллетеней в Подмосковье на выборах президента Росиии лидирует Владимир Путин, сообщили в Мособлизбиркоме.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
ЦИК обработал 60% протоколов, у Путина - 75,57%

По данным на 23:30 Владимир Путин набирает 74,50 процента голосов. На втором месте Павел Грудинин (12,98%), на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Далее предпочтения избирателей распределились так: Ксения Собчак (1,98%), Григорий Явлинский (1,26%), Борис Титов (0,92%), Сергей Бабурин (0,72%) и Максим Сурайкин (0,67%).

К этому времени в области успели обработать порядка 5 процентов бюллетеней.

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