В Подмосковье озвучены результаты обработки первых бюллетеней

После обработки 4,5 процента бюллетеней в Подмосковье на выборах президента Росиии лидирует Владимир Путин, сообщили в Мособлизбиркоме.

По данным на 23:30 Владимир Путин набирает 74,50 процента голосов. На втором месте Павел Грудинин (12,98%), на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Далее предпочтения избирателей распределились так: Ксения Собчак (1,98%), Григорий Явлинский (1,26%), Борис Титов (0,92%), Сергей Бабурин (0,72%) и Максим Сурайкин (0,67%).

К этому времени в области успели обработать порядка 5 процентов бюллетеней.