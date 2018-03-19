В Воронеже революционные матросы "захватили" филармонию

Новости

В Москве в школу ворвался мужчина с топором 23:14
Британия применила новые меры давления на СМИ России 23:09
РФ заблокировала обсуждение в СБ ООН заседание по правам человека в Сирии 23:07
Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии 22:29
МИД: "Делом Скрипаля" Лондон отвлекает британцев от проблем с Brexit 22:19
Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 22:19
В Барселоне малиец захватил в заложники женщину 22:03
ЦБ РФ стал почти стопроцентным владельцем уставного капитала Бинбанка 21:29
Беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода в США 21:11
Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России 21:11
Международные правозащитники призвали Киев признать наличие "тайных тюрем" 21:08
Титов рассказал о реакции Путина на свой список 21:07
В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов 21:02
СК начал проверку по факту дебоша на борту самолета из Гоа 20:27
В Трире на светофорах появится Карл Маркс 20:12
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах 20:04
В Томске на ребенка обрушилась снежная глыба 19:45
На Ямале школьницу насмерть засыпало снегом 19:35
ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на "майдане" 19:33
Дорожники предупредили о сужении Ярославского шоссе до 2020 года 19:06
Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах 18:54
Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова 18:47
Обнародована дата премьеры "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем 18:39
В школах Сыктывкара отменили занятия 18:34
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 21:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже революционные матросы "захватили" филармонию

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Музыканты в тельняшках и кумачовых рубахах представили первый саундтрек к "Броненосцу "Потемкин" на фестивале "Воронежская камерата". Сопровождение, придуманное в 1925-м для мировой премьеры киношедевра, в России звучало полностью лишь однажды - на концерте ансамбля "Персимфанс" в Третьяковке к столетию революции.
Фото: Наталья Коньшина / Воронежская филармония Фото: Наталья Коньшина / Воронежская филармония
Фото: Наталья Коньшина / Воронежская филармония

Теперь "Персимфанс" повторил эту программу в филармонии Воронежа. Фильм демонстрировали на небольшом экране - примерно такие использовались сто лет назад. (К слову, в нынешнем здании воронежской филармонии в те годы и был электротеатр). Обычными оркестровыми инструментами не ограничились. От "выстрелов" - ударов по листу железа - вздрагивал весь зал. Ритмичный шум поршней в недрах броненосца создавали жестяные банки с горохом. Настрой матросов "Потемкина" подчеркивали мотивы популярных революционных песен.

- Музыку к немому фильму Эйзенштейна перед показом в Берлине написал немецкий композитор Эдмунд Майзель. Его партитура была очень точно, по секундам рассчитана драматургически и идеально подходила к "картинке", - рассказал один из лидеров "Персимфанса" контрабасист Григорий Кротенко. - Но в Советском Союзе демонстрировать такое кино под немецкую музыку было немыслимо. Поэтому "Броненосец" шел или вовсе без звука, или под сочинения других авторов. В 1970-е к нему подобрали отрывки из произведений Шостаковича, и в такой версии фильм наиболее известен.

Фото: Пресс-служба Транссибирского АРТ-фестиваля
В столице Сибири открылся V музыкальный Транссибирский Арт-фестиваль

"Персимфанс" - реинкарнация одноименного "оркестра без дирижера", который существовал в Москве с 1922 по 1933 год. Первый симфонический ансамбль имел довольно громкую, в чем-то скандальную, славу. На его концерты приезжали даже зарубежные музыканты и критики, пытаясь понять, как музыкантам удается добиться такой слаженности. Участники "Персимфанса" шесть дней в неделю работали в оркестре Большого театра, а концерты давали в свой выходной - иногда прямо в заводских цехах. Репетировали на досуге. До начала репетиций партитуру нового произведения разбирал худсовет, но выдвинуть предложение о расстановке акцентов мог любой музыкант. Решения принимали голосованием. Немудрено, что корреспондент "Manchester Guardian" назвал этот ансамбль "единственной по-настоящему коммунистической организацией в системе государственного капитализма Советов".

Воссозданный в 2008-м, "Персимфанс" исследует звуковые феномены первых пятилеток, соединяет в программах старинную и авангардную музыку. И, по словам его лидера пианиста Петра Айду, до сих пор борется с мифами о "нежизнеспособности" симфонического ансамбля, в котором нет жесткой руки дирижера. Многие из этих мифов удалось развеять на диспуте, который прошел в рамках "Воронежской камераты" в музее имени И. Крамского.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
В Екатеринбурге впервые поставили "Эвиту" на русском языке

- Мы сохранили круговую рассадку, которая использовалась в "Персимфансе". На первый взгляд, она бредовая: например, скрипачи сидят спиной к залу. Но акустически это здорово работает. Плюс все музыканты видят друг друга, - пояснил Айду. - Почему-то укрепилось мнение, что в 1933-м проект закрылся, так как участники ансамбля переругались. Но документальных свидетельств об этом нет, причины были внешние. Подчеркну: мы не ставим цели доказать, что оркестр с дирижером плох как явление. Более того, оркестр по определению невозможен без дирижера. А симфонический ансамбль - возможен. Они просто по-разному работают, как Macintosh и Windows.

Фестивальные события посетило около двух тысяч человек. Кто-то слушал игру на клавесине одной из лучших клавиристок мира Ольги Мартыновой, кто-то - новые сочинения воронежских композиторов. Филармоническая публика осталась в восторге от "Брамс-трио" и квартета имени Ойстраха, которые исполнили шедевры европейской и русской камерной музыки.

А еще - по-новому взглянула на ансамблевую игру воронежцев: артисты академического симфонического оркестра с честью заменили коллег из Ойстрах-квартета, когда те из-за погодных условий задержались в Москве на один день. Зрителей на концертах местного абонемента камерной музыки теперь явно прибавится.

Главное сегодня

Песков рассказал о плане Путина
Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Меркель отклонила предложение Климкина о санкциях против Шредера
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов