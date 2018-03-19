В Воронеже революционные матросы "захватили" филармонию

Музыканты в тельняшках и кумачовых рубахах представили первый саундтрек к "Броненосцу "Потемкин" на фестивале "Воронежская камерата". Сопровождение, придуманное в 1925-м для мировой премьеры киношедевра, в России звучало полностью лишь однажды - на концерте ансамбля "Персимфанс" в Третьяковке к столетию революции.

Теперь "Персимфанс" повторил эту программу в филармонии Воронежа. Фильм демонстрировали на небольшом экране - примерно такие использовались сто лет назад. (К слову, в нынешнем здании воронежской филармонии в те годы и был электротеатр). Обычными оркестровыми инструментами не ограничились. От "выстрелов" - ударов по листу железа - вздрагивал весь зал. Ритмичный шум поршней в недрах броненосца создавали жестяные банки с горохом. Настрой матросов "Потемкина" подчеркивали мотивы популярных революционных песен.

- Музыку к немому фильму Эйзенштейна перед показом в Берлине написал немецкий композитор Эдмунд Майзель. Его партитура была очень точно, по секундам рассчитана драматургически и идеально подходила к "картинке", - рассказал один из лидеров "Персимфанса" контрабасист Григорий Кротенко. - Но в Советском Союзе демонстрировать такое кино под немецкую музыку было немыслимо. Поэтому "Броненосец" шел или вовсе без звука, или под сочинения других авторов. В 1970-е к нему подобрали отрывки из произведений Шостаковича, и в такой версии фильм наиболее известен.

"Персимфанс" - реинкарнация одноименного "оркестра без дирижера", который существовал в Москве с 1922 по 1933 год. Первый симфонический ансамбль имел довольно громкую, в чем-то скандальную, славу. На его концерты приезжали даже зарубежные музыканты и критики, пытаясь понять, как музыкантам удается добиться такой слаженности. Участники "Персимфанса" шесть дней в неделю работали в оркестре Большого театра, а концерты давали в свой выходной - иногда прямо в заводских цехах. Репетировали на досуге. До начала репетиций партитуру нового произведения разбирал худсовет, но выдвинуть предложение о расстановке акцентов мог любой музыкант. Решения принимали голосованием. Немудрено, что корреспондент "Manchester Guardian" назвал этот ансамбль "единственной по-настоящему коммунистической организацией в системе государственного капитализма Советов".

Воссозданный в 2008-м, "Персимфанс" исследует звуковые феномены первых пятилеток, соединяет в программах старинную и авангардную музыку. И, по словам его лидера пианиста Петра Айду, до сих пор борется с мифами о "нежизнеспособности" симфонического ансамбля, в котором нет жесткой руки дирижера. Многие из этих мифов удалось развеять на диспуте, который прошел в рамках "Воронежской камераты" в музее имени И. Крамского.

- Мы сохранили круговую рассадку, которая использовалась в "Персимфансе". На первый взгляд, она бредовая: например, скрипачи сидят спиной к залу. Но акустически это здорово работает. Плюс все музыканты видят друг друга, - пояснил Айду. - Почему-то укрепилось мнение, что в 1933-м проект закрылся, так как участники ансамбля переругались. Но документальных свидетельств об этом нет, причины были внешние. Подчеркну: мы не ставим цели доказать, что оркестр с дирижером плох как явление. Более того, оркестр по определению невозможен без дирижера. А симфонический ансамбль - возможен. Они просто по-разному работают, как Macintosh и Windows.

Фестивальные события посетило около двух тысяч человек. Кто-то слушал игру на клавесине одной из лучших клавиристок мира Ольги Мартыновой, кто-то - новые сочинения воронежских композиторов. Филармоническая публика осталась в восторге от "Брамс-трио" и квартета имени Ойстраха, которые исполнили шедевры европейской и русской камерной музыки.

А еще - по-новому взглянула на ансамблевую игру воронежцев: артисты академического симфонического оркестра с честью заменили коллег из Ойстрах-квартета, когда те из-за погодных условий задержались в Москве на один день. Зрителей на концертах местного абонемента камерной музыки теперь явно прибавится.