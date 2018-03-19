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19.03.2018 16:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Все это рейв: в Москве дважды триумфально выступили The Prodigy

Текст: Дмитрий Сосновский

Пока некоторые британцы потихоньку сходят с ума, их легендарные соотечественники, иконы биг-бита The Prodigy, проехались по нашей стране с очередным триумфальным туром. Причем в российской столице они, как и три года назад, сыграли два концерта с разницей в один день - чтобы никто не ушел обиженным.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Ну или чтобы обиженных было как можно меньше: без них все же не обошлось, ведь оба выступления, даже на такой вместительной площадке, как клуб Adrenaline Stadium, собрали полный аншлаг - кассы были опустошены почти молниеносно. Зато кому-то удалось получить двойную дозу электронного безумия, посетив и пятничный, и субботний концерт. Судя по оглушительному отклику на соответствующий вопрос со стороны Кита Флинта, таких счастливчиков оказалось немало.

Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
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The Prodigy вообще ездят к нам часто и с явным удовольствием, что при таком теплом приеме, который традиционно устраивают им российские поклонники, конечно, не должно удивлять. Ровно никакого влияния на "явку" не оказало и то, что с обещанием выпустить в начале этого года новый альбом британцы явно погорячились: пока они не сподобились порадовать даже новым синглом.

Вещи из последней к настоящему моменту пластинки (будем все же надеяться, что это будет вскоре исправлено), как перед этим треки из Invaders Mist Die, уже вросли естественным образом в концертные программы группы - Nasty, The Day Is My Enemy и Wild Frontier принимаются публикой с таким же исступленным восторгом, как и бессмертные шлягеры вроде SMBU, Breathe, Firestarter и Voodoo People.

Фронтмены Кит Флинт и Максим Реалити, постоянно находившиеся в контакте с безудержно слэмящейся публикой, не щадили ни ее, ни себя, выкладываясь по полной и выжимая из зала все соки. Кульминацией стала прогулка Максима по барной стойке среди ошалевших от такого демократического жеста фанатов.

Словом, недавние московские концерты по атмосфере всеобщего праздника ничуть не уступали презентации The Day Is My Enemy трехлетней давности. Так и не скажешь, что группа приезжала в Москву совсем недавно - в ноябре 2016-го. Дело просто в том, что в России тысячи людей готовы ходить на The Prodigy хоть каждый день.

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