В Приморье получили сильное антираковое вещество из морской губки

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получили новое синтетическое производное фаскаплизина - биологически активного вещества из морской губки с противоопухолевыми свойствами. Как показали испытания, соединение в 2-3 раза превосходит исходное вещество и может быть использовано в антираковых препаратах, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал Максим Жидков, доцент кафедры органической химии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ, где в лаборатории синтеза природных соединений и проходили исследования, ученые получили несколько новых производных фаскаплизина, перспективных для изучения противоопухолевого действия на клеточных культурах. Новое производное испытали на клетках рака шейки матки и моноцитарной лейкемии, и результаты показали как минимум в два раза большую его активность по сравнению с исходным препаратом.

- В настоящее время мы работаем над методологией получения широкого набора производных фаскаплизина нового типа с использованием методов компьютерного моделирования и молекулярного докинга. Наши расчетные исследования показали, что среди них с высокой долей вероятности можно найти перспективных кандидатов с выраженным противоопухолевым и анальгетическим эффектом, - приводит слова Максима Жидкова пресс-служба ДВФУ.

В университете также изучают действие фаскаплизина и его производных на клетках глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга. Как сообщалось ранее, исследования показали, что эффективность уничтожения клеток глиобластомы фаскаплизином выше, чем другими, даже самыми дорогими противоопухолевыми средствами. При этом использование вещества не сопровождается тяжелыми побочными эффектами, а противоопухолевый эффект фаскаплизина возрастает с увеличением времени его воздействия на опухолевые клетки.