В Омском государственном медуниверситете вводят стимулы для абитуриентов, выбирающих целевую форму обучения. Став студентами, они будут получать дополнительную стипендию в размере трех тысяч рублей.

По словам министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко, повышенную стипендию смогут получать 105 студентов в течение шести лет. Причем эта мера коснется не только ребят из нового набора, но и тех, кто был зачислен в 2017 году.

Если обычную стипендию получают только хорошо успевающие студенты, то дополнительную будут платить независимо от оценок в зачетке. Но при этом целевиков после окончания обяжут в течение трех лет отработать в учреждении здравоохранения области, с которым они заключили договор.

- Если же дипломник категорически передумает ехать в село или работать в городской поликлинике, то ему придется вернуть деньги, потраченные на его дополнительную стипендию, что в общей сложности составит 216 тысяч рублей, - пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова. - А помимо этого еще и заплатить вдвое больший по размеру штраф.

На столь жесткие условия приходится идти, поскольку практики обязательного распределения выпускников сейчас нет. В результате штат клиник Омской области остается на треть не заполненным. Особый дефицит - в первичном звене, а терапевты и педиатры в отдаленных северных районах региона вообще на вес золота.