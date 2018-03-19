Новости

В Москве в школу ворвался мужчина с топором 23:14
Британия применила новые меры давления на СМИ России 23:09
РФ заблокировала обсуждение в СБ ООН заседание по правам человека в Сирии 23:07
Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии 22:29
МИД: "Делом Скрипаля" Лондон отвлекает британцев от проблем с Brexit 22:19
Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 22:19
В Барселоне малиец захватил в заложники женщину 22:03
ЦБ РФ стал почти стопроцентным владельцем уставного капитала Бинбанка 21:29
Беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода в США 21:11
Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России 21:11
Международные правозащитники призвали Киев признать наличие "тайных тюрем" 21:08
Титов рассказал о реакции Путина на свой список 21:07
В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов 21:02
СК начал проверку по факту дебоша на борту самолета из Гоа 20:27
В Трире на светофорах появится Карл Маркс 20:12
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах 20:04
В Томске на ребенка обрушилась снежная глыба 19:45
На Ямале школьницу насмерть засыпало снегом 19:35
ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на "майдане" 19:33
Дорожники предупредили о сужении Ярославского шоссе до 2020 года 19:06
Банки получат право скрывать информацию о попавших под санкции акционерах 18:54
Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова 18:47
Обнародована дата премьеры "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем 18:39
В школах Сыктывкара отменили занятия 18:34
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 22:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сделают вливание

Студентам-медикам будут доплачивать
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
В Омском государственном медуниверситете вводят стимулы для абитуриентов, выбирающих целевую форму обучения. Став студентами, они будут получать дополнительную стипендию в размере трех тысяч рублей.

По словам министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко, повышенную стипендию смогут получать 105 студентов в течение шести лет. Причем эта мера коснется не только ребят из нового набора, но и тех, кто был зачислен в 2017 году.

Какие студенты смогут получать стипендию правительства

Если обычную стипендию получают только хорошо успевающие студенты, то дополнительную будут платить независимо от оценок в зачетке. Но при этом целевиков после окончания обяжут в течение трех лет отработать в учреждении здравоохранения области, с которым они заключили договор.

- Если же дипломник категорически передумает ехать в село или работать в городской поликлинике, то ему придется вернуть деньги, потраченные на его дополнительную стипендию, что в общей сложности составит 216 тысяч рублей, - пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова. - А помимо этого еще и заплатить вдвое больший по размеру штраф.

На столь жесткие условия приходится идти, поскольку практики обязательного распределения выпускников сейчас нет. В результате штат клиник Омской области остается на треть не заполненным. Особый дефицит - в первичном звене, а терапевты и педиатры в отдаленных северных районах региона вообще на вес золота.

Главное сегодня

Песков рассказал о плане Путина
Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Меркель отклонила предложение Климкина о санкциях против Шредера
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов