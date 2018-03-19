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19.03.2018 13:06
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь готовит объекты к паводку

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализуют комплекс мероприятий по подготовке объектов Общества к устойчивой работе в период весеннего паводка.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Реализация комплекса противопаводковых мероприятий на производственных объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" была начата 1 марта текущего года. В его рамках определен перечень объектов, попадающих в возможные зоны затопления.

Выполнены работы по предотвращению затопления паводковыми водами узлов запорной арматуры линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов, резервуарных парков, сооружений перекачивающих станций, узлов приема-пуска средств очистки и диагностики, сооружений систем контроля и управления, систем связи.

Проводится обследование и дополнительное укрепление участков МН, опор вдольтрассовых линий электропередач, кабельных линий электроснабжения подверженных размыву паводковыми водами. Выполняется сезонное обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов перекачивающих станций и линейных-производственно диспетчерских станций, резервуарных парков в количестве 1948 единиц с проверкой на полное открытие и закрытие. Для предотвращения затопления паводковыми водами на 123 производственных объектах Общества осуществлена герметизация заглубленных помещений, насосных станций, маслоприямков. Проверена работоспособность автоматических систем пожаротушения, систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений.

При подготовке производственных объектов к устойчивой работе в паводковый период к числу приоритетных мероприятий относится поддержание высокого уровня промышленной безопасности. Так, на период паводка сформированы 28 оперативных групп по контролю за техническим состоянием линий электропередач и установок электроснабжения, проведена ревизия 104 единиц оборудования и техники для откачки воды, в том числе пожарных автомобилей, мотопомп и другой специализированной техники. В линейных аварийно-эксплуатационных службах, центральных ремонтных службах филиалов предприятия создан дополнительный запас горюче-смазочных материалов, пропана, материалов для ликвидации нештатных ситуаций.

Также производится оповещение населения в 58 районах Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. По словам заместителя генерального директора по эксплуатации АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дениса Бакулина, своевременное выполнение утвержденного комплекса мероприятий специалистами Общества является залогом его устойчивой работы в паводковый период.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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