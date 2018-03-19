В Сибири подвели итоги голосования

Новости

Сибирские ученые создают мегапрофиль для исследования вечной мерзлоты 11:24
Танки Т-72 с "Гадюками" вступили в бой под Дамаском 11:20
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 11:04
Вышел трейлер "первого психотриллера, снятого за криптовалюту" 11:04
Мосгоризбирком: Ни одной жалобы в ночь подсчета голосов не поступало 10:58
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов 10:56
На Дону продлили ограничение движения для пассажирского транспорта 10:53
В Кострому приостановили ввоз белорусского молока и курятины 10:52
"Убийцам подлодок" добавят боевых возможностей 10:48
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились 10:45
В Казани три человека погибли при пожаре в многоэтажке 10:44
Больше 92% избирателей в Греции проголосовали за Владимира Путина 10:41
Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году 10:39
Косачев: Международные наблюдатели отметили демократичность выборов 10:33
Минтранс вернет обязательный контроль качества топлива 10:25
В Крыму и Севастополе подвели итоги выборов президента РФ 10:18
Волгоградцы проголосовали за изменение часового пояса 10:18
Явлинский и Титов набрали в Ингушетии больше, чем в среднем по России 10:10
Под Екатеринбургом в ДТП погибли двое мужчин 10:09
СМИ: США установили секретный канал связи с КНДР 10:06
Общественная палата Петербурга не нашла нарушений на выборах 09:50
Владимир Путин утвердил состав коллегии Минюста РФ 09:44
В МИД России рассказали о переносе визита Лаврова во Вьетнам 09:44
Иран: Между белорусским и иранским народами сложились дружеские отношения 09:40
Сербские лидеры поздравили Путина с победой на выборах президента РФ 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 10:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сибири подвели итоги голосования

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Сибири объявлены предварительные итоги голосования на выборах президента России. Во всех регионах лидирует Владимир Путин.

Максимальную поддержку Путин получил в Кемеровской области: глава государства набрал 85,42 процента голосов. За Павла Грудинина проголосовали 6,07 процента местных жителей, за Владимира Жириновского - 5,03 процента. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

В Омской области уже обработаны все бюллетени. Явка избирателей превысила 61 процент. По данным облизбиркома, за действующего главу государства отдали голоса 624 934 омичей - 67,31 процента. У кандидата от коммунистов Павла Грудинина - 20,39 процента голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 6,24 процента пришедших на выборы. Ксения Собчак набрала в Омской области 1,54 процента, Сергей Бабурин - 1,13, Григорий Явлинский - 0,82, Борис Титов -0,63 и Максим Сурайкин - 0,61 процента.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сибири закрылись избирательные участки

В Новосибирской области на избирательные участки пришли 60 процентов от общего числа обладающих правом голоса жителей региона.

- По предварительным данным, со значительным преимуществом выборы на территории Новосибирской области выиграл действующий президент Владимир Владимирович Путин. За него проголосовало более 70 процентов избирателей, - уточнили в избирательной комиссии региона.

В Томской области Владимир Путин набрал 71,23 процента голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 15,22, на третьем - Владимир Жириновский с 6,83 процента голосов. Явка избирателей составила 59,23 процента.

В Алтайском крае на выборах президента проголосовали более миллиона избирателей. По последним данным крайизбиркома, за Владимира Путина здесь отдали 770 тысяч 278 голосов (64,66 процента), за Павла Грудинина - 281 тысяча 978 (23,67 процента). 84 тысячи 785 жителей Алтайского края (7,12 процента) поддержали на выборах Владимира Жириновского.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля
У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель