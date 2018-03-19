В Сибири подвели итоги голосования

В Сибири объявлены предварительные итоги голосования на выборах президента России. Во всех регионах лидирует Владимир Путин.

Максимальную поддержку Путин получил в Кемеровской области: глава государства набрал 85,42 процента голосов. За Павла Грудинина проголосовали 6,07 процента местных жителей, за Владимира Жириновского - 5,03 процента. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

В Омской области уже обработаны все бюллетени. Явка избирателей превысила 61 процент. По данным облизбиркома, за действующего главу государства отдали голоса 624 934 омичей - 67,31 процента. У кандидата от коммунистов Павла Грудинина - 20,39 процента голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 6,24 процента пришедших на выборы. Ксения Собчак набрала в Омской области 1,54 процента, Сергей Бабурин - 1,13, Григорий Явлинский - 0,82, Борис Титов -0,63 и Максим Сурайкин - 0,61 процента.

В Новосибирской области на избирательные участки пришли 60 процентов от общего числа обладающих правом голоса жителей региона.

- По предварительным данным, со значительным преимуществом выборы на территории Новосибирской области выиграл действующий президент Владимир Владимирович Путин. За него проголосовало более 70 процентов избирателей, - уточнили в избирательной комиссии региона.

В Томской области Владимир Путин набрал 71,23 процента голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 15,22, на третьем - Владимир Жириновский с 6,83 процента голосов. Явка избирателей составила 59,23 процента.

В Алтайском крае на выборах президента проголосовали более миллиона избирателей. По последним данным крайизбиркома, за Владимира Путина здесь отдали 770 тысяч 278 голосов (64,66 процента), за Павла Грудинина - 281 тысяча 978 (23,67 процента). 84 тысячи 785 жителей Алтайского края (7,12 процента) поддержали на выборах Владимира Жириновского.