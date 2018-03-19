Аксенов дал оценку прошедшим выборам президента РФ в Крыму

Выборы президента России в Республике Крым прошли открыто, демократично и без серьезных нарушений, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов.

- Выборы прошли спокойно и организованно, сообщений о серьезных нарушениях нет. Избирательный процесс был максимально открытым, демократичным и легитимным. Это подтверждают и наблюдатели, в том числе международные, - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

18 марта крымчане впервые участвовали в выборах президента России. За Владимира Путина голоса отдали 995 тысяч человек, что составляет 92,15 процента пришедших на участки. Явка избирателей превысила 71 процент.

- Крым вошел в число регионов с высокой явкой, что свидетельствует о высокой гражданской активности крымчан, - прокомментировал Аксенов. - 18 марта крымчане еще раз продемонстрировали всему миру преданность России и верность выбору, сделанному в дни Крымской весны.

Глава республики поблагодарил всех жителей полуострова, кто 18 марта пришел отдать свой голос, участвовал в подготовке и проведении выборов.