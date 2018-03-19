Артист цирка Мстислава Запашного скончался в Элисте

Акробат Антон Мартынов, упавший с высоты во время выступления в Элисте, умер в больнице. Об этом говорится на официальной странице цирка Мстислава Запашного ВКонтакте.

"Очень тяжело писать и осознавать данную весть... Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до города Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце... Искренне соболезнуем родным Антона", - сообщает представитель цирка.

Пользователи интернета из Калмыкии и других регионов России также высказывают слова поддержки родственникам покойного.

24 февраля воздушный гимнаст во время исполнения своего номера сорвался с пятиметровой высоты и получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. До 14 марта Антон Мартынов лежал в реанимации. Однако впоследствии врачи оценивали его состояние как стабильное, температура тела пришла в норму.

Рядом с пострадавшим все эти дни находились его мать, брат и жена.