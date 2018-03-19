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19.03.2018 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за снега на трассе "Дон"развернуты пункты обогрева МЧС

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области из-за снега и ледяного дождя на развернуты шесть мобильных пунктов обогрева МЧС. На участке федеральной дороги М4 "Дон" с 777 по 1026 километры продолжает действовать ранее введенное ограничение на движение общественного транспорта.

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- Для мониторинга фактически складывающейся обстановки на автодорогах области привлечено пять оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов пожарной охраны в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Октябрьском и Красносулинском районах, - сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

В круглосуточном режиме работает телефон "горячей линии" по Ростовской области 8(863)239-99-99.

Для расчистки федеральной трассы привлечены около 30 единиц специализированной техник, в том числе шесть погрузчиков и два грейдера. Кроме того, около поселка Тарасовский, городов Каменск-Шахтинский и Красный Сулин развернуты оперативные группы МЧС. Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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