На Дону продлили ограничение движения для пассажирского транспорта

В Ростовской области из-за ухудшения погоды продлили ограничение движения для пассажирского транспорта на участке федеральной трассы М4 "Дон". Ранее для проезда рейсовых автобусов был закрыт отрезок с 777 по 1026 километры.

Более того, региональным управлением МЧС вдоль автомобильной дороги в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах были развернуты семь пунктов обогрева.

Для помощи пострадавшим была организована работа "горячей линии" по Ростовской области 8 (863) 239-99-99.

По данным Ростовского Гидрометцентра, 19 марта облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.