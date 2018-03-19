Ростов вошел в топ-5 регионов по защищенности прав потребителей

В прошлом году объем реализации рынка бытовых услуг в Ростовской области вырос почти на девять процентов по сравнению с 2016-м. Такие данные озвучили накануне на заседании межведомственной комиссии по защите прав потребителей. Как говорят эксперты, сегодня в регионе созданы беспрецедентные условия для работы предпринимателей в сфере услуг, а защита потребителей - одна из лучших в стране.

- Сервис и сфера услуг в целом вносит огромный вклад в экономику донского региона. В ней сейчас трудится 41 тысяча человек, это 12 тысяч предприятий, - сообщил замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров на встрече. - На сотрудниках сервисных предприятий лежит огромная ответственность. Ведь они не только оказывают услуги, но и дарят настроение своим клиентам. Нам всегда захочется вернуться в то место, которое произвело хорошее впечатление. И, пожалуй, нет другой такой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания и повышением качества жизни. А это, в конечном счете, и есть главная цель и задача власти.

Директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова напомнила, что программа по защите прав потребителей действует на Дону с 2008 года. Ростовская область стала одним из первых субъектов РФ, где был принят такой документ. По словам экспертов, опыт оказался настолько успешным, что в последние годы его экстраполировали на многие российские регионы.

Согласно федеральному рейтингу, Ростовская область вошла в топ-5 регионов по защищенности прав потребителей. При этом здесь продолжается внедрение разных инновационных инструментов, которые делают жизнь потребителей более защищенной и комфортной. Например, сразу в нескольких крупных муниципалитетах работают бесплатные общественные приемные по защите прав потребителей. Сюда может обратиться любой житель области: оставить жалобу, получить квалифицированную помощь юристов и так далее. При этом в каждом муниципальном образовании работают специалисты, обеспечивающие консультации в сфере защиты прав потребителей.

Еще одно из самых перспективных направлений - развитие интернет-торговли, которое в регионе каждый год бьет рекорды по оборотам. К слову, эта тема недавно поднималась экспертным сообществом Дона при обсуждении Стратегии-2030.