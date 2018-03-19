Россия вышла в лидеры по количеству потенциальных покупателей автомобилей

Среди потребителей развивающихся стран процент россиян, которые точно или возможно купят себе автомобиль в этом году (около 70 процентов), оказался наибольшим. Об этом сообщается в ежегодном исследовании специалистов банка Credit Suisse Emerging Consumer Survey-2018, имеющемся в распоряжении "РГ".

Как отмечается в анализе потребительских рынков восьми развивающихся стран (Россия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Турция и Южная Африка) лидерами исследования стали КНР и Индия. Однако в России, Бразилии, Мексике и Турции заметно улучшились ожидания населения в отношении перспектив роста доходов.

В частности, в России улучшилось отношение населения к совершению крупных покупок. Если в 2016 году 15 процентов опрошенных считали, что время для таких покупок неподходящее, то сейчас это число снизилось почти вдвое - до 6 процентов.

Помимо намерений приобрести автомобиль, растут траты и на другие покупки. В частности, с 2016 года на 10 процентов выросли затраты на покупку смартфонов - это самый большой скачок среди товаров не первой необходимости. В итоге на сегодняшний день смартфонами обзавелось почти 80 процентов россиян.

По мнению аналитиков, наметившийся постепенный переход от накоплений в пользу трат объясняется продолжением укрепления рубля, ростом цен на нефть, ростом реального ВВП, а также существенным снижением инфляции и снижением процентных ставок. Сейчас четыре процента опрошенных россиян позитивно оценивают перспективы роста доходов домохозяйств, тогда как два года назад этот показатель был практически нулевым.

"Мы предполагаем, что в 2018 году может произойти рост реальных доходов населения на фоне постоянного роста ВВП и низкого уровня инфляции", - резюмируют авторы исследования.