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19.03.2018 09:12
Рубрика: В мире

Сербские лидеры поздравили Путина с победой на выборах президента РФ

Текст: Александр Борисов (Белград, Баня-Лука)

На Балканах, а особенно в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины, с ликованием восприняли победу Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. В Белграде и Баня-Луке были развешены транспаранты с изображением российского лидера, обычные люди и политики искренне радовались данному событию, отмечая, что это позитивно скажется на стабильности в мире. Естественно, сербские лидеры одними из первых направили теплые поздравления в адрес новоизбранного главы РФ.

"Примите искренние поздравления с новым избранием Вас президентом Российской Федерации, наилучшие пожелания и дальше решительно вести Россию четко определенной дорогой прогресса, во благо всех ее граждан. Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, Вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", - заявил президент Сербии Александр Вучич, заверив Москву в том, что Белград "является искренним другом и надежным партнером России".
Результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

Глава сербского правительства Ана Брнабич также поздравила Владимира Путина: "Ваш результат подтверждает широкую поддержку, имеющуюся у Вас на пути проведения тяжелых реформ, которые Вы уже успешно провели и планируете реализовывать в будущем. Это говорит о том, что российские граждане видят в Вас истинного лидера, который готов идти на встречу всем вызовам в предстоящем периоде".

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью "Российской газете", присоседившись к поздравлениям своих коллег, отметил особое значение победы Владимира Путина как для россиян, так и для сербов.

"Думаю, что для России это будет лучшим и главным событием, так как именно Путин стал символом воскрешения РФ не только во внутренних, но и во внешних делах, - подчеркнул Милорад Додик. -  Это человек, который вернул России ее место на международной арене, где она теперь открыто отстаивает собственные интересы, защищает международное право и уверенно борется против спекуляций и провокаций Запада. Мы и дальше рассчитываем на укрепление дружеских связей с Москвой. История нам продемонстрировала, что сербы и русские даже в тяжелейшие моменты разделяют одинаковые ценности. Хотя нас и стараются, в том числе с помощью спецопераций Запада и раздутой антироссийской истерии, поссорить с Россией, но это не удается благодаря личности Путина и выстроенной им внешнеполитической линии".

Между тем на почту корпункта "Российской газеты" на Балканах также поступают поздравления от местных коллег в связи с избранием нового президента РФ. Хотелось бы привести фрагмент одного из таких сообщений: "Поздравляем с переизбранием Владимира Путина, выражаем желание, чтобы Россия в обозримой перспективе также, как и в предыдущие годы, была сильной, являлась балансом сил и стабильности в мире, в том числе и в нашем регионе".   

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