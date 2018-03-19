Сергей Шаргунов, писатель

Я считаю, что обязательно нужно смягчать те условия, в которых приходится существовать заключенным в тюрьме. Ведь тот, кто попал за решетку, почти беззащитен. Поэтому я приветствую расширение любых механизмов человечности по отношению к людям, которым приходится отсиживать срок. "Российская газета" пишет, что в Госдуму внесен законопроект, где предлагается закрепить права родителей, находящихся в местах лишения свободы, на получение информации о ребенке, а также на общение с ним. В частности, закон предлагает защитить права заключенных на участие в воспитании ребенка и на принятие решений, касающихся его образования. Думаю, детско-родительское общение должно обязательно существовать, а для этого в тюрьме нужны специальные условия. Ведь зачастую на родителях-зэках ставится клеймо неблагополучных, хотя порой они не всегда являются безнадежными преступниками, могут воспитать, ведь они не лишены родительских прав и не ограничены в них.

Конечно, бывают разные ситуации, когда женщины рожают в тюрьмах и отказываются от ребенка. Но если мама нормальная, в основном, те условия несвободы, которые предоставляются в СИЗО роженице и ее малышу, оставляют желать лучшего.

Закон должен очень четко контролировать права заключенных, отбывающих свой срок в колониях и тюрьмах. В том числе и право каждого родителя видеть свое чадо. Хотелось бы, чтобы, как минимум, присутствовало больше гуманности со стороны тюремного персонала в отношении тех, кто попал в камеру заключения. И, конечно, чтобы государство стало милосерднее к тем, кто осужден за мелкие преступления.

Это не пустые слова, мне приходит очень много писем от сидящих и от их родни каждый месяц. Вот, к примеру, недавняя нашумевшая история с женщиной, которая из бедности украла кур и была жестоко осуждена. Уверен, такие вещи не исправляют людей, а еще больше угнетают и ожесточают, учитывая и тот факт, что многие вообще становятся осужденными по ошибке.