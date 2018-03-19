Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент России и премьер-министр Японии провели телефонный разговор. О подробностях сообщил японский МИД. Факт разговора подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с переизбранием. Лидеры подтвердили решимость продолжить развитие отношений между двумя странами.

Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех Курильских островах и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов.

Лидеры подтвердили намерение тесно сотрудничать для денуклеаризации КНДР на фоне подготовки к саммитам между Южной Кореей и КНДР, а также КНДР и США, говорится в сообщении японского МИД.

Лидеры также обменялись мнениями по произошедшему в Великобритании инциденту с бывшим сотрудником ГРУ, отметили в МИД Японии. Премьер-министр Японии, в частности, сказал, что важно сейчас установить конкретные факты этого дела.