Титов рассказал о реакции Путина на свой список

Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов вышел к журналистам после встречи главы государства Владимира Путина со своими соперниками на выборах и рассказал, что передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые находятся за рубежом и в розыске. В основном, это "люди небольшого бизнеса".

Титов заметил, что те, кто находится в международном розыске, находятся в тяжелой ситуации: их дела приостановлены и нет назначенных следователей. На родине же их могут сразу арестовать. "Некоторые люди годами, уже десятилетиями не могут ничего решить", - сказал он.

По словам кандидата в президенты, Владимир Путин ответил так: "Да, мы это обязательно рассмотрим и примем решение".

На встрече обсуждалась также ситуация в Сирии и на Украине. "Мы пытались найти общую точку зрения и понять точку зрения президента", - сказал Титов. "Разговор шел о стране", - также заметил он.

Титов также написал на своей странице в Facebook: "Да, кстати, на этой встрече передал президенту обновленный текст "Стратегии Роста" и полную версию так называемого лондонского списка".

Напомним, что встреча прошла в закрытом от прессы режиме: журналисты смогли увидеть только вступительное слово главы государства.