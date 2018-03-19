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19.03.2018 22:46
Рубрика: Общество

235-й том: хождение по мукам

Почему предложенные стандарты образования возмутили словесников?
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Учителя-словесники, преподаватели вузов и методисты, члены "Гильдии словесников" обратились с открытым письмом в Министерство образования и науки с просьбой пересмотреть стандарты образования по предмету "Литература", прописанные в новой редакции ФГОС. По их мнению, этот документ должен рассматриваться на ближайшем заседании Совета по стандартам.
235 произведений за пять лет учебы в школе - это много или мало? Фото: Артем Геодакян/ ТАСС 235 произведений за пять лет учебы в школе - это много или мало? Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
235 произведений за пять лет учебы в школе - это много или мало? Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Педагоги уверены, что прочитать и вдумчиво изучить все включенные в обязательную программу 235 произведений за пять лет невозможно (программа рассчитана на учеников 5-9-х классов). Также учитель больше не сможет подстроиться под конкретный класс и предложить детям произведения, подходящие им по возрасту, способностям и психоэмоциональному развитию. Словесники называют систему навыков, предложенную в стандарте, "непродуманной и методически несовершенной", что, по их мнению, будет мало способствовать формированию читательских компетенций и творческого мышления. "РГ" попыталась выяснить, почему предлагаемый проект образовательных стандартов вызвал так много споров.

Александр Архангельский, писатель и телеведущий, профессор НИУ ВШЭ, член рабочей группы при минобрнауки по уточнению федеральных стандартов в предметной области "русский язык и литература":

- Около года назад Министерство образования и науки утвердило примерные образовательные программы как приложение ко всем предметам, как того требовал ФГОС. Это был долгий и компромиссный путь, но в итоге был найден, с моей точки зрения, оптимальный вариант. Весь литературный материал был разделен на три подраздела: первый - обязательный минимум для всех школ, второй - когда учитель мог выбрать подходящий вариант из пяти, и третий - вариативная часть, когда учитель сам решал, на каких произведениях разбирать ту или иную тему. Так обеспечивалось единство образовательного пространства и одновременно соблюдался федеральный закон, в котором четко написано, что образование у нас вариативное. То есть программы и учебники могут быть разными, главное, чтобы они отвечали задачам современной школы.

Но поскольку программы были примерные, их требовалось уточнить. Этим занимались несколько комиссий и рабочих групп. Это была продуктивная работа: мы встречались, обсуждали, согласовывали с министерством, утверждали и переходили к следующему вопросу. И вдруг мы видим проект документа, который далек от того, что мы так долго обсуждали.

Фото: Влад Ушаков
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Если представить, что этот стандарт примут, то 1 сентября учителя, ученики и их родители столкнутся с большой проблемой - отсутствие учебников, которые бы соответствовали этому распределению литературного материала по классам. Учителю предписали изучить "Тараса Бульбу" в 6-м классе, но у него на столе лежат учебники, где это произведение проходят не в 6-м классе, а в 7-м, и как ему быть? Другая проблема - дети сегодня и так неохотно читают, а этот список состоит из произведений, которые тяжело читать современному подростку. И не всегда понятно, по какому принципу отбирались эти тексты. Есть великое стихотворение Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", но таковым точно не является "Майор привез мальчишку на лафете...", которое включено в программу.

В итоге ученик будет делать вид, что он изучает литературу, а учителя - что преподают. Он будет читать краткие пересказы, ставить галочки и уходить, потому что ему неинтересно. А читать ему интересно произведения современных авторов. И классику понять легче, если отталкиваться от современной литературы. Но в предложенной программе нет современной и переводной литературы. А ведь детская и подростковая литература сегодня на подъеме и это то, чем Россия может гордиться.

А что делать учителю, у которого в классе собрались дети из читающих семей? Им будет скучно оставаться в рамках заданной программы, а в слабом классе, наоборот, детям будет очень сложно. Учитель должен иметь возможность конструировать из утвержденных государством литературных блоков ту модель, которая подходит его ученикам. А так мы лишаем его возможности работать на конкретного ребенка, конкретный класс, конкретный возраст. И по существу, убиваем интерес к предмету.

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