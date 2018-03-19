В NASA рассказали о секретном оружии для уничтожения астероидов

Специалисты NASA и силовых ведомств США заявили о разработке космического корабля, который гиперзвуковыми или ядерными боезарядами будет бороться с потенциально опасными астероидами-гигантами. Статья об этом опубликована в научном журнале Acta Astronautica.

Ученые пояснили, что оружие для уничтожения астероидов пока необходимо в "профилактических целях" - сейчас угрозы столкновения небесных тел с Землей нет, однако если это случится, то последствия будут катастрофическими, пояснили в NASA.

Поэтому важно на всякий случай иметь опции для отражения космических атак, отметил руководитель проекта из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе (США) Кирстен Хоули.

Проект, предположительно, восьмитонного космического корабля может гарантировать, что опасный астероид, траекторию которого уже нельзя изменить (всякое возможно), уменьшит силу удара небесного тела, раздробив его на множество маленьких камней.

Кстати

Ранее российские ученые совместно с другими специалистами создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером. Так исследователи смогли определить точную массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с нашей планетой.