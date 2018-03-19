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19.03.2018 10:50
Рубрика: Власть

Володин: Победа Путина на выборах - гарантия движения России вперед

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил значение победы Владимира Путина на выборах президента РФ, а также уровень активности избирателей.

- Это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина -  это победа всех граждан России, - уверен глава нижней палаты парламента.

Результаты голосования стали рекордными - абсолютное большинство проголосовало за действующего главу государства, напомнил Володин: по последним данным это 76,67%, то есть около 56 миллионов граждан.

По его оценке, высокая явка и сами результаты голосования показали, что Путин пользуется в России абсолютной поддержкой.

- Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений, - заявил Володин.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Подтверждением тому он назвал большое количество зарубежных наблюдателей, которые дали позитивную оценку проведению выборов.

Тот факт, что абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора, говорит об активной гражданской позиции нашего общества, считает политик.

- Люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ, - отметил Володин.

Он уверен, что эта поддержка позволит Путину отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития.

Парламентарий также назвал символичным тот факт, что жители Крыма и Севастополя впервые голосовали за президента своей страны в тот же день, в который четыре года назад они сделали свой выбор.

- Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина, - отметил спикер, говоря о результатах выборов в Крыму и Севастополе.

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