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19.03.2018 17:52
Рубрика: Экономика

За оборот денежных суррогатов будет грозить до четырех лет тюрьмы

Текст: Сергей Куликов

За оборот денежных суррогатов, к числу которых власти относят и криптовалюты, будет грозить уголовная ответственность. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Такое наказание ждет группу лиц, совершающих преступление по предварительному сговору.

"Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов", - цитирует "Интерфакс" Моисеева.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, в законе об обороте денежных суррогатов, проект которого находится на стадии завершения, будет применяется тот же принцип, как и при уголовном преследовании за создание финансовых пирамид.

При этом наказание не будет затрагивать людей, которые "где-то купили биткоин, и потом продали". Ожидается, что документ будет представлен на рассмотрение депутатов Госдумы в ходе осенней сессии.

Напомним, что ранее сегодня сообщалось о том, что Банк России и Минфин устранили существовавшие ранее разногласия, которые касались вопросов обмена криптовалют на реальные (фиатные) деньги, а также возможности обменять их на другие активы. Этот вопрос отдан на усмотрение Центробанка РФ и именно он будет "принимать решения".

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