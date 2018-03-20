Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности

16-17 апреля 2018 года в Москве пройдет международная конференция "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии", посвященная развитию глобальных систем интеллектуальной собственности и использованию технологии блокчейн в сфере интеллектуальных прав.

Станет ли использование распределенных данных основой преобразования мировой патентной системы в ближайшее время? Как можно использовать цифровые технологии для совершенствования охраны и защиты прав интеллектуальной собственности? Может ли использование смарт-контрактов в процессе управления результатами интеллектуальной деятельности многократно умножить эффективность работы патентных ведомств, а также обеспечить бурный рост изобретательской, инновационной и патентной активности? На эти и другие вопросы ответят представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, патентных ведомств стран БРИКС и Роспатента.

В конференции примут участие главы и представители федеральных органов власти РФ, представители глобальных и региональных структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных патентных ведомств, представители зарубежного бизнеса, эксперты мирового уровня в сфере блокчейн-технологий. Они поделятся своими взглядами на возможное развитие и реформы глобальной международной системы интеллектуальной собственности с использованием блокчейн-технологий на всех ее стадиях: создания, охраны и защиты, управления интеллектуальными правами. Тематические треки мероприятия охватывают широкий спектр вопросов трансформации традиционной проблематики интеллектуальных прав и промышленной собственности.