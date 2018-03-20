Бортко, Лоза и Скляр ответили Макаревичу на "злобных дебилов"

64-летний советский и российский музыкант, немного актер, художник, телеведущий, видный кулинар и бессменный лидер группы "Машина Времени" вновь оказался в центре крупного скандала.

Причина - пост Макаревича в Facеbook, которым музыкант отозвался о своей поездке в Америку. Сообщив, что американцы как на подбор веселые и дружелюбные, тогда как с россиянами "происходит что-то ужасное".

Пост вызвал обширную дискуссию, в которой активно участвовал сам музыкант. В какой-то момент предположив, что в России "открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Разумеется, и этот комментарий артиста не остался без внимания. Которое проявили не только рядовые подписчики, но и публичные персоны - политики и деятели культуры, коллеги Макаревича.

Культовый музыкант, фронтмен группы "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр, в частности, заявил РИА Новости, что Макаревича ему теперь просто жалко. Поскольку тот, похоже, "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается". Пожелав коллеге уехать в Америку - общаться с "добрыми людьми".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко не исключил, что Макаревич, конечно, талантлив, но это не повод согласиться с ним в оценке россиян.

"Макаревич - хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня", - посоветовал режиссер "Собачьего сердца" и "Мастера и Маргариты". Пояснив, что он, Бортко - "замечательный, веселый, хороший русский человек". И таких, как он, у нас в стране много.

Как обычно, не остался в стороне и музыкант Юрий Лоза, отреагировав одним из первых и сошедшийся в версии произошедшего со Скляром, предполагая, что Макаревичу просто не повезло с окружением.

"Каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра", - размышляет Лоза. Уверяя, что сам он общается с нормальными, хорошими людьми и не замечает, что с согражданами происходит что-то ужасное.

Он добавил, что бывал в Америке, и там не все гладко. Например, отношение американцев к русским оставляет желать лучшего. "Они какие-то заносчивые, смотрят на тебя немножко свысока, даже обслуживающий персонал - и тот высокомерен. Так что я бы не сказал, что американцы такие прям добрые, веселые и лучше нас", - указал Юрий.