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"Десятый Доктор" Дэвид Теннант сыграет в новом комедийном сериале HBO

Новость 20.03.2018, 16:10 | Текст: Юлия Авакова

Дэвид Теннант, Десятый Доктор, актер, сыгравший ведущие роли в недавно вышедших сериалах "Убийство на пляже" (Broadchurch) и "Джессика Джонс" (Jessica Jones), а также воплотивший Джона Нокса в грядущем фильме "Мария - королева Шотландии" (Mary Queen of Scots), попытает свои силы в еще одном произведении телевизионного формата, сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: AP Photo/Andrew Medichini; AP Photo/Alvaro Barrientos
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На этот раз речь идет о комедийном проекте "Кемпинг" (Camping), который будет снят силами североамериканской кабельной и спутниковой сетью HBO совместно с продюсерской компанией A Casual Romance, созданной Линой Данэм и Дженнифер Коннер, создателями шестисерийного американского сериала "Девочки" (Girls), завершившегося в прошлом году, в котором Данэм сыграла главную роль.

Предыдущая совместная работа Данэм и Коннер состоялась также в комедийном жанре. Речь шла о жизненных перипетиях трех девушек, обосновавшихся в Нью-Йорке. "Кемпинг", по их замыслу, продолжит юмористическую традицию - Теннанту придется сыграть Уолта, покладистого мужа и любящего отца , воплощающего все стереотипы о той страте общества, к которой он относится.

Однако идиллия все-таки не полная - где-то подспудно в нем зреет недовольство тем, как сложилась жизнь - видимо, он все же изначально представлял себе нечто иное.

Фото: AP Photo
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Происходящие в "Кемпинге" события начинают разворачиваться на 45-летний юбилей Уолта - по замыслу его все контролирующей жены Кэтрин провести его планируется на природе.

Диссонанс вносит появление робкой и нерешительной сестры Кэтрин и ее бывшего лучшего друга, корчащего из себя святошу и на редкость навязчивого человека.

Выходные превращаются в проверку брака на прочность, ну а взаимоотношения между кровными родственниками можно назвать разве что тактикой причинения друг другу соразмерного вреда.

Как в повествование впишется недюжинный юмористический потенциал Теннанта и его обезоруживающее очарование - покажет ближайшее будущее.

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