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Дэвид Теннант может появиться в новом юбилейном выпуске "Доктора Кто"

Новость 12.03.2018, 22:44 | Текст: Юлия Авакова

Десятый и, согласно последним опросам, самый любимый британцами Доктор из легендарной британской научно-фантастической эпопеи "Доктор Кто", не исключил возможность своего появления в очередном юбилейном выпуске сериала, которым предположительно может стать рождественский эпизод, если он будет создан через пять с половиной лет, к шестидесятилетию сериала.

Фото: kinopoisk.ru
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На конвенте Wizard World Cleveland 2018 Panel, где Дэвид Теннант выступил перед поклонниками вместе с актрисой Билли Пайпер, верной спутницей Десятого Доктора, он ответил на вопрос о том, возможно ли его появление в эпизоде, в котором будут пересекаться сюжетные линии, связанные со вселенными разных Докторов.

По его словам, подобные спецвыпуски невероятно захватывающи, однако таким приемом не стоит злоупотреблять. Их нельзя снимать слишком часто, это должно быть чем-то совершенно особенным.

Было замечательно принять участие в съемках "Дня Доктора" (The Day of the Doctor), юбилейного выпуска, вышедшего после седьмого сезона обновленного сериала и приуроченного к 50-летию проекта, отметил Теннант.

Напомним, что в том эпизоде пересеклись траектории Десятого, Одинадцатого, Двенадцатого Докторов, а также Военного Доктора в исполнении Джона Херта.

На настоящий момент никаких определенных планов касательно съемок спецэпизода у разработчиков сериала, по-видимому, не существует. Новый шоураннер Крис Чибнелл, сменивший на этом почетном посту Стивена Моффата, в настоящее время сконцентрирован на создании первого в истории сезона, в котором Доктором стала женщина - в исполнении Джоди Уиттакер. Резонно предположить, что судьба "Доктора Кто" в ближайшем будущем будет зависеть от успеха этого революционного начинания.

Как бы то ни было, Одинадцатый Доктор, Мэтт Смит, ранее заявил в интервью MTV, что по прошествии какого-то времени, если обстоятельства будут позволять, он бы с радостью вернулся во вселенную Доктора.

В то время как Питер Капальди, только что ушедший со сцены Двенадцатый Доктор, заявил, что хотел бы на время отстраниться от проекта. Впрочем, из этого отнюдь не следует, что его решение - окончательное. 

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