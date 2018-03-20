Следователям только предстоит выяснить, почему автомобиль Volvo XC90, оснащенный уникальной сенсорной системой от компании-разработчика, на скорости 64 километра в час совершил наезд на 49-летнюю Элейн Херцберг, которая шла вдоль дороги со своим велосипедом. В десять вечера, когда произошло ДТП, улица была хорошо освещена и погода стояла ясная. По словам сержанта местной полиции, автомобиль даже не сделал попытки притормозить. При этом сидевший в кабине 44-летний Рафаэль Веласкес не смог сориентироваться и взять на себя управление. Сам он в результате инцидента не пострадал.

"Наши сердца сейчас с семьей жертвы. Мы в полной мере сотрудничаем с местными властями в расследовании этого происшествия", - говорится в заявлении компании Uber, которая вот уже несколько лет параллельно с конкурентами тестировала в Соединенных Штатах свои беспилотные автомобили. После последней трагедии испытания были приостановлены в самом Темпе, а также в Питтсбурге, Сан-Франциско и некоторых других городах.

В ближайшее время Национальный совет транспортной безопасности США выделит четырех специалистов, которым предстоит "выяснить особенности взаимодействия машин-беспилотников с окружающей средой, с другими транспортными средствами и с участниками дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов". При этом американские эксперты пока не берутся сказать, кто же юридически должен ответить за смерть миссис Херцберг.

Расчет производителей, что автономные машины окажутся безопаснее управляемых человеком, не оправдался

Напомним, что испытания "самоуправляемых" автомобилей на территории США разрешены не повсеместно. Они возможны лишь в некоторых штатах. В той же Аризоне "свободная от традиционного регулирования" зона, позволяющая экспериментировать с беспилотниками на дорогах, была объявлена в 2015 году. Губернатор Дуг Даси тогда заявил, что его штат "открыт новым идеям". При этом власти Аризоны постарались максимально либерализовать правила, чтобы переманить представителей компаний Uber, Waymo и Lyft из соседней Калифорнии. Тот же Темпе считался идеальным полигоном благодаря комфортному климату и, следовательно, почти всегда сухим дорогам. О том, какие риски на дорогах при этом возникают для 175 тысяч местных жителей, никто не говорил. Тревожный звонок прозвенел в марте 2017 года, когда в этом городе произошло первое дорожно-транспортное происшествие с участием роботизированного автомобиля. Однако ужесточать требования к их эксплуатации власти все равно не стали. А годом ранее во Флориде водитель седана Tesla, ехавшего на автопилоте, по непонятным причинам протаранил фуру с прицепом. Мужчина не успел сориентироваться и погиб на месте. Но и тогда федеральные регуляторы "не выявили никаких дефектов в технике, которые могли бы спровоцировать катастрофу".

Таким образом, расчет производителей, что автономные машины окажутся безопаснее именно за счет выведения за скобки человеческого фактора, не оправдался. К слову, по данным The New York Times, беспилотники на колесах от компании Waymo с декабря 2016-го по ноябрь 2017 года проехали по Америке около 350 тысяч миль (более 560 тысяч километров). Аварийные ситуации, когда операторам приходилось брать на себя управление, имели место 63 раза. А ведь в той же Аризоне эти машины выполняли функции общественного транспорта, принимая и высаживая пассажиров.

Между тем сейчас в американском сенате лежит на рассмотрении спорный законопроект, который, если будет принят, освободит компании по производству автомобилей-роботов от необходимости соблюдать определенные стандарты безопасности, которые сегодня регулируются на уровне штатов.

ДОСЬЕ "РГ"

В анналах истории не осталось печальной даты, зафиксировавшей первую гибель пешехода под колесами транспортного средства. Не исключено, что такой жертвой мог быть легендарный египетский фараон Тутанхамон, чья смерть в девятнадцатилетнем возрасте долго оставалась загадкой. И вот британские ученые, со всех сторон изучившие мумию фараона, пришли к выводу: левая сторона тела правителя повреждена так, как будто по ней проехало колесо боевой колесницы. Ну а уже в новое время первым в мире ДТП с летальным исходом считается происшествие в Лондоне, зарегистрированное 17 августа 1896 года. Тогда в британской столице проходило шоу Англо-французской автомобильной компании. Один из водителей Артур Эдселл, чей стаж составлял всего три недели, так увлекся беседой с хорошенькой пассажиркой, что сбил женщину - 44-летнюю мать семейства Бриджит Дрисколл. Она как раз переходила дорогу вместе с дочерью и подругой. Женщина скончалась на месте. Очевидцы говорили, что машина неслась на "нечеловеческой скорости" - 13 километров в час. Суд присяжных заседал шесть часов и оправдал Эдселла, признав аварию "несчастным случаем". При этом следователь выразил надежду, что "подобное больше не повторится". А у же в начале XX века погиб выдающийся французский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Пьер Кюри. В роковой дождливый день 19 апреля 1906 года он переходил улицу в Париже и поскользнулся, угодив под колеса конного экипажа.