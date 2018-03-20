В США прокомментировали смертельное ДТП с участием беспилотника Uber

Полиция США прокомментировала смертельное ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber. Авария произошла утром 19 марта в пригороде Финикса (штат Аризона). Как передает РИА Новости, джип марки Volvo насмерть сбил 49-летнюю Элейн Херцберг. За рулем был водитель, но автомобиль двигался самостоятельно в режиме автопилота.

"Ясно, что было бы очень сложно избежать столкновения в любом режиме. Велосипедистка выскочила из тени прямо на дорогу. Я думаю, Uber вряд ли виноват в этом инциденте", - заявила шеф полиции Сильвия Моир. По ее словам, водитель понял, что произошло столкновение, когда услышал посторонний звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить.

Добавим, что испытания автономных автомобилей в США проводят несколько компаний. Главный вопрос, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП.