Фургоны сбрасывают лишний вес

Бренд Volkswagen Коммерческие автомобили объявил о запуске нового фургона Transporter Kasten AllCity с разрешенной максимальной массой 2,49 тонны. Это позволит автомобилю "не замечать" существующие ограничения передвижения грузового транспорта по Москве.

В течение нескольких последних лет в столице вводится так называемый "грузовой каркас". В трех округах столицы - Восточном, Северном и Северо-Восточном - определены магистрали (их чуть менее трехсот), по которым могут передвигаться грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны, включая многие фургоны категории В. По остальным улицам, за некоторым исключением, машинам тяжелее 2,5 тонны передвигаться запрещено. За нарушение новых правил передвижения таких автомобилей предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Пока нововведение существует в качестве эксперимента, однако не исключено, что он будет признан успешным и распространится не только на остальные столичные округа, но и другие крупные города России. Цель введения "грузового каркаса" - улучшение экологической обстановки в жилых зонах и снижение шумового загрязнения. "Долгое время грузовая логистика в городе никак не регулировалась. В результате на дорогах Москвы грузовые автомобили создали огромную нагрузку - и транспортную, и экологическую. Проблему нужно было решать быстро и максимально эффективно, поэтому и был разработан проект "грузового каркаса". В качестве эксперимента мы впервые запустили пилотный проект в ВАО. Этот проект не только разграничил пространство, в котором грузовой транспорт передвигается без нанесения ущерба жилым зонам, но и стимулирует перевозчиков оптимизировать логистику. С введением "грузового каркаса" город становится комфортнее и чище. Инициатива внедряется с учетом многочисленных обращений москвичей "защитить их от негативных последствий транзита грузовых автомобилей через спальные районы", а также учитывает аналогичный опыт Лондона и Нью-Йорка", - считает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Volkswagen Transporter - современные и технологичные автомобили, соответствующие даже самым строгим экологическим и акустическим требованиям. AllCity смогут передвигаться по Москве как обычные легковушки, без каких-либо ограничений по массе. Эта особенность отражена в самом его названии - "общегородской".

AllCity представляет собой не единую комплектацию, а целую линейку автомобилей. Как и в случае с обычными Transporter, клиенты могут выбирать габариты и оснащение в соответствии с задачами их бизнеса. На выбор предлагаются длинно- и короткобазные модификации с тремя вариантами высоты крыши. Моторная гамма состоит из дизельных и бензинового двигателя с диапазоном мощности от 102 до 150 лошадиных сил, способных работать в паре как с механической, так и автоматической коробками передач. Если у клиента есть потребность сделать массу автомобиля еще меньше, он может взять не полно-, а переднеприводный автомобиль.

Клиенты могут выбирать габариты и оснащение Kasten AllCity в соответствии с задачами их бизнеса

Иных конструктивных отличий от прочих Volkswagen Transporter новый фургон не имеет. Силовая структура кузова, подвеска и элементы трансмиссии имеют такой же запас прочности, как и на обычных машинах, уже много лет славящихся своей исключительной надежностью.

Цены на новинку и дата старта продаж новых Volkswagen Transporter Kasten AllCity пока не разглашаются, о них будет объявлено дополнительно.

И это далеко не все хорошие новости, которые приготовил бренд Volkswagen Коммерческие автомобили для столичного региона России. Многие наверняка уже слышали, что московская служба "Дорожный патруль" получила от VW пять новых пикапов Amarok. Так вот: до конца этого года "Дорожный патруль" собирается увеличить парк "Амароков" до 30 единиц.

Напомним: служба "Дорожный патруль" была создана при ЦОДД в мае 2017 года для помощи водителям, экстренным службам и мониторинга дорожной ситуации. Служба необходима для помощи на дороге при дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и сложностях в организации дорожного движения. Экипажи автомобилей обучены оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и могут помочь водителям оформлять европротоколы. Любая помощь сотрудников службы оказывается на бесплатной основе.

Сегодня в парке "Дорожного патруля" работают 10 автомобилей, 5 из которых Volkswagen Amarok. Это позволяет службе работать в пределах Третьего транспортного кольца в Центральном, Северном и Южном округах Москвы. ЦОДД планирует обеспечить покрытием весь город, поэтому до конца 2018 года планируется приобрести еще 20 автомобилей.

Пикапы Volkswagen Amarok, поступившие на службу в "Дорожный патруль", оснащены двухлитровыми битурбодизельными двигателями мощностью 180 лошадиных сил. На пикапах установлено специальное оборудование, необходимое экипажам. Все автомобили окрашены в ярко-зеленый цвет с желто-черными полосами, и на дороге их хорошо видно даже издалека.

Выбор "Дорожного патруля" в пользу пикапа Amarok не случаен. Ведь он одержал победу в конкурсе International Pick-up Award 2018 (IPUA 2018). Как и его предшественник в 2010 году, новый Amarok с мощным двигателем V6 был признан лучшим по оценкам жюри.

В числе ключевых факторов, повлиявших на окончательное решение, специалисты назвали выразительный дизайн, великолепную сборку, а также отделку салона. Кроме этого, отличное впечатление произвела эталонная компоновка самой просторной в классе кабины double cab, полноценно вмещающей пятерых пассажиров. Члены жюри также особо выделили сверхудобные передние сиденья ergoComfort, а также уникальную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и лучшие в сегменте характеристики двигателя V6.

Приз "Международный пикап года" (IPUA) присуждается каждые два или три года в рамках конкурса "Международный фургон года" (IVotY); при этом в состав жюри входят известные в отрасли журналисты из 25 стран. Шестнадцать из них независимо друг от друга оценивают автомобили-претенденты в соответствии с заранее определенными критериями. Volkswagen Amarok получил первый приз IPUA в 2010 году и, таким образом, стал единственным пикапом, которому удалось дважды завоевать эту награду.