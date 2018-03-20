"Гонка века" стартует в российском прокате

Всякая мечта должна быть хорошо подготовлена. Если собираетесь ее реализовать, конечно. Потому что как только мечта становится реальностью, у нее появляются "побочные эффекты", причем самые непредсказуемые. Об этом узнал на своем опыте главный герой фильма "Гонка века" (The Mercy) режиссера Джеймса Марша - английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст - в 1968 году.

Он считал, что проживает жизнь зря: стабильная работа продавца лодок и любящая семья - жена и трое детей - казались ему недостаточным условием успешной жизни. Хотелось сделать что-то великое и необычное. И он начал строить лодку. Не как Ной, когда речь шла о Ковчеге, но как он сам - Дональд Кроухерст, который решил на этой лодке выиграть приз "Золотой глобус" - не путать с кинопремией. Для этого нужно было в одиночку совершить кругосветное путешествие в рамках гонки на приз газеты Sunday Times. Дональд до этого выходил в океан лишь на выходные, но одержимость мечтой придала ему сил даже в том, чтобы увлечь своей идеей других людей.

Сэр Филеас Фогг, хорошо знакомый нам по роману "Вокруг света за 80 дней", как мы помним, спорил с главой Королевской Академии наук, что обогнет земной шар в обозначенное время. Тогда и поверить никто не мог, что всего лишь несколько самолетных рейсов - и кругосветка будет у вас в кармане за неделю. Но и в нашем "недалеком будущем" находятся мечтатели и авантюристы - от Тура Хейердала до Федора Конюхова, о котором задумал снять фильм Федор Бондарчук - которым надо по старинке, как в романе у Жюля Верна, на лодке, на воздушном шаре, одним...

Мы знаем примеры таких путешествий - в большинстве случаев те, что окончились хорошо. Поэтому, когда в фильме красавец Дональд (которого играет Колин Ферт), провожаемый красавицей женой (Рэйчел Вайс), тремя детьми и всем городком, отплывает один в свою кругосветку, мы все еще надеемся, что увидим какую-нибудь "Жизнь Пи" или "Не угаснет Надежда". В последнем, напомню, яхтсмен в исполнении Роберта Рэдфода - харизматичного и великого - попадает в морские переделки, но с честью выходит из затянутого путешествия в не менее затянутом фильме.

"Гонка века" также тянется чуть ли не в реальном времени - герой (он существовал на самом деле) провел в путешествии более семи месяцев. И в какой-то момент зритель начинает недоумевать. Где опасности? Шторма и акулы? Палящая жара и отсутствие провизии и пресной воды? И лишь самые догадливые вспоминают то выражение лица, с которым герой Колина Ферта уходил в плавание. Ту ночь накануне. Те контракты и обязательства: мореплаватель-любитель ради мечты заложил все свое имущество. И то, что его судно не было должным образом готово на момент выхода.

Фильм Джеймса Марша (российский зритель знает этого режиссера лучше всего по картине "Вселенная Стивена Хокинга") должен был бы быть о боли мечтателей, о слабости духа и сломленности воли. О психологии человека, который решился на невозможное и, в силу собственной порядочности, не смог настоять на своем. О реальной жизни и переменах в том человеке, который из романтика превращается в пессимиста. Фильм мог бы глубоко волновать и напоминать многим людям, что произошло в их внутреннем мире, когда жизнь испытывала их на прочность. Ничего этого не случается, потому что режиссер ушел в лубочный показ добропорядочного семейства, да так и застрял в этой стороне. И, когда видишь, как Колин Ферт пытается сыграть человеческую драму так хорошо, как он умеет, а режиссер ему в этом ни капельки не помогает, сила зрительского желания сочувствовать и сопереживать покидает и тебя.

Оригинальное название фильма переводится как "Милость", но это чувство не испытывает никто. Но вот грусть - да. И влияет на нее одна вещь, а именно осознание того, что всякое кино должно быть хорошо подготовлено. Как и мечта.

Кстати

Что более-менее удалось в этом фильме, так это показать работу журналистов и пресс-агентов. И силу влияния СМИ на умы. То, как в 1968 году освещали реальную "гонку века" в столичных и провинциальных газетах, показывает, как одна ложь может покрывать другую, но при этом вызывать у читателей самые радостные эмоции.